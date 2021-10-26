Тройное убийство в Москве: обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка

Сегодня в Москве в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, на место преступления выехал лично глава городского ведомства Андрей Стрижов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Другие подробности не уточняются.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.10.21

Госдума одобрила расширение и продление «дачной амнистии». / СМИ: Пропавшая в Москве знаменитая актриса нашлась. / «Одной рукой пытаемся отрубить другую»: решения властей влияют на рост цен больше, чем пандемия. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»