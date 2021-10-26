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Вторник, 26 октября 2021, 15:07 мск

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Тройное убийство в Москве: обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка

Сегодня в Москве в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, на место преступления выехал лично глава городского ведомства Андрей Стрижов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Другие подробности не уточняются.

Москва, Светлана Антонова

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