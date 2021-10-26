Отравление неизвестным веществом: в Подмосковье погибла 2-летняя девочка

В подмосковном Ногинске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 2-летней девочки в результате отравления неизвестным веществом. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что девочку и женщину в бессознательном состоянии обнаружил отец семьи накануне после возвращения домой после ночной рабочей смены, и вызвал «скорую помощь». Бригадой врачей пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им был поставлен предварительный диагноз «отравление неизвестным веществом». В реанимационном отделении больницы девочка скончалась, мать ребенка находится в реанимации.

В СКР уточнили, что семья характеризовалась отрицательно и состояла на учете в ПДН. В этой связи следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов ОДН к исполнению своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты различные емкости, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.10.21

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