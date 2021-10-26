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NewDayNews.ru

Вторник, 26 октября 2021, 18:21 мск

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В Москве минимальная пенсия превысит 21 тысячу рублей

Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве достигнет 21 193 рублей в месяц. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8 процента.

В мэрии уточнили, что на 4,8 процента увеличатся также размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат. Их получают многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми, дети, чьи родители погибли в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф, дети и родители погибших военнослужащих, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческие семьи, усыновители, опекуны (попечители), приемные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также другие льготные категории граждан.

Столичные власти при этом заверили, что в следующем году будут единовременные выплаты к годовщине победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Правительство Москвы определит сумму этих выплат.

Москва, Светлана Антонова

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