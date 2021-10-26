СКР нашел подозреваемых в отравлении жителей Москвы метанолом

Следственный комитет установил причастность к отравлению метанолом в Москве двух подозреваемых – мужчин 1987 и 1993 годов рождения, которые в настоящее время задержаны по другому уголовному делу правоохранительными органами Раменского района Московской области о сбыте продукции без маркировки (ст. 171.1 УК РФ) и незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ).

Речь идет о ЧП, которое произошло 11 октября. Компания мужчин, находясь в кафе на улице Академика Семенова, употребляли принесённую с собой алкогольную продукцию, которую им сбыли на территории Московской области. После этого они были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом отравление метанолом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, один из потерпевших скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В СКР уточнили, что причастность задержанных фигурантов к расследуемому столичными следователями уголовному делу подтверждается показаниями свидетелей, опознаниями и другими материалами уголовного дела.

В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантами необходимых следственных действий. Также подозреваемые будут проверены на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Светлана Антонова

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