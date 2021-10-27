«Замечательно» и «бессмысленно»: в Мосгордуме поспорили о новом законе о молодежи

Принятый сегодня Московской городской думой в первом чтении новый закон о молодежной политике вызвал бурное обсуждение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе прений депутаты высказали абсолютно противоположные оценки документа – от «бессмысленный ненужный» до «замечательный закон».

Категорически против закона проголосовала единственный депутат – Елена Шувалова. По ее мнению, действующий «хороший закон меняют на менее приличный закон, который ухудшает положения прежнего».

«Убирается участие молодых граждан в формировании молодежной политики. Заменяется тем, что при органах власти будут действовать какие-то молодежные совещательные консультативные органы… Такие совещательные консультативные органы мы знаем во что выливаются – в общественные палаты, которые являются ширмой всех решений госвласти», – заявила депутат.

Также Шувалова обратила внимание, что из закона исключен молодежный форум, федерация молодежи, студенческое самоуправление – «власть предержащие боятся активности студенческой молодежи». По ее словам, в документе также нет положения об обеспечении экономической самостоятельности молодежи. «Поскольку все эти «подайте Христа ради» будут браться из бюджета от налогоплательщиков, может быть, уже предпенсионного возраста, и они должны будут обеспечивать молодое пышущее силами и здоровьем поколение. Нет, необходимо обеспечить именно экономическую самостоятельность молодежи, которая была закреплена в прошлом законе о молодежи и с принятием нового закона она будет убрана», – подчеркнула парламентарий.

«Убирается пункт о воспитании молодежи. И вот эти все «подайте Христа ради» не обеспечиваются дополнительными расходами. Тогда это просто профанация и пустой звук. По всем этим положениям законопроект поддерживать никак нельзя», – заключила Шувалова.

Тем не менее большинство депутатов проголосовало за принятие нового закона Москвы о молодежи в первом чтении. На доработку с учетом всех предложений отводится две недели.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.10.21

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