«У меня есть более жесткие непарламентские выражения…» Мосгордума со скандалом отдала мэрии пенсионные полномочия

Сегодня на заседании Московской городской думы принят законопроект, согласно которому полномочия по индексации уровня пенсий и социальных выплат передаются столичному правительству. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вызвал бурную негативную реакцию парламентской оппозиции, представители которой заявили, что в таких условиях жителям Москвы нужно приготовиться к тяжелым временам.

В частности, глава фракции КПРФ Николай Зубрилин обратил внимание, что предложенные поправки в действующий закон «вызывают тревогу и озабоченность». «Слово «ежеквартально» заменить «ежегодно». То есть, не ежеквартально этому будет уделяться внимание, а только раз в год. Это снижает материальную и имущественную ответственность… Это уже плохой признак. Четвертый пункт в абзаце пятом слово «защиты» заменить словом «поддержки». Защита и поддержка – это разные слова. Ослабление самой сути защиты интересов человека», – констатировал он.

Депутат от КПРФ Павел Тарасов со своей стороны отметил, что даже в департаменте труда и соцзащиты, представитель которого представлял законопроект, нет понимания, что «на прожиточный минимум в Москве выжить практически невозможно». «В обычных жилых районах, внутри кварталов при выбросе просрочки на помойку у мусорных контейнеров собираются люди, чтобы взять испорченную еду и съесть ее потом. И нам при этом рассказывают, что у нас все хорошо с социальным обеспечением наших москвичей. Это неправда! У меня есть более жесткие непарламентские выражения... Но того, что сказано, достаточно, чтобы правительство Москвы всерьез задумалось над тем, что консервативная схема индексации этих платежей по формальным показателям той же инфляции давным-давно не имеет никакого отношения к реальному уровню доходов, обеспечивающих сколь-нибудь удовлетворительное качество жизни. Сейчас это далеко за гранью нищеты», – заявил он.

Тарасов также подчеркнул, что народный избранник не может согласиться с передачей исполнительной власти права на установление нормативов по размеру пенсий, что предлагает законопроект. «Мы отказываемся зачем-то сами от последнего, пусть даже немного виртуального механизма влияния на принятие этих решений. Как так можно?! Мы хотя бы имели возможность хотя бы раз в год этот вопрос поднимать, и не давать ему уйти из публичной повестки. А если это сейчас будет отдано на откуп исключительно исполнительной власти, то мы получим то, что сейчас – исключительно формальная мизерная индексация и стремительно нищающее население. С этим согласиться категорически нельзя», – подчеркнул Тарасов.

Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева, в свою очередь, заявила, что «если депутат голосует за отказ от полномочий, он должен немедленно сдать мандат». «Мосгордума стала по сути тенью, с которой не считается уже никто. Отписки наглейшие на обращения депутатов от чиновников… Жалуются даже «единоросы». Даже на принятие бюджета чиновники к нам не приходят. Посмотрите на Госдуму – все министры, председатель правительства приходят и отчитываются, отвечают на вопросы. Есть диалог, какой-то конструктив. А на Мосгордуму, посмотрите, – московским чиновникам плевать!.. Пока депутаты будут принимать все, о чем их попросили, с Мосгордумой не будут считаться», – констатировала парламентарий.

При этом депутат Елена Янчук обратила внимание на поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по борьбе с бедностью. «Мне поступает множество обращений, что эти мэрские выплаты, социальные стандарты крайне низкие и прожить на эти все выплаты совершенно невозможно. Это жизнь фактически в жесткой экономии и фактической бедности в самом богатом городе нашей страны. Городские доплаты пенсионерам нужно повышать – все механизмы для этого имеются. Почему-то сейчас, когда власти это выгодно, она предпочитает это не замечать. Я думаю, что перешлю все эти обращения в департамент, в мэрию… И попрошу ответить честно на вопрос, готовы ли вы и дальше поддерживать уровень жизни людей в бедности, имея огромные бюджеты, огромные ресурсы и возможности, чтобы эту бедность преодолеть? Напомню, Владимир Путин называет бедность главным врагом в нашей стране. Может прислушаемся?» – подчеркнула Янчук.

Критика оппозиционных депутатов осталась не услышана. Большинством голосов Мосгордума утвердила поправки в законы, касающиеся установления нормативов выплат пенсионерам. Утверждаться они теперь будут постановлением столичного правительства.

Москва, Мария Соколова

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