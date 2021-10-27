Локдаун в Москве: мэрия пригрозила крупными штрафами за нарушение ковид-ограничений

Мэрия Москвы предупредила о крупных штрафах предпринимателей, которые нарушат установленные ковид-ограничения с период с 28 октября до 7 ноября. Как говорится в сообщении на сайте столичного правительства, возможны санкции до миллиона рублей.

«Если организация продолжит работу несмотря на то, что должна была приостановить деятельность в соответствии с указом мэра Москвы, то предприятие понесет административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей – это штраф в размере от 50 тысяч до миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, сумма штрафа составит от 300 тысяч до миллиона рублей», – уточнили в мэрии.

Предполагается, что контролировать выполнение требований указа градоначальника будут сотрудники Роспотребнадзора, полиции и Объединения административно-технических инспекций, префектур и районных управ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.10.21

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