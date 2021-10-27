Мэрия Москвы разъяснила, как столица будет жить в «нерабочие дни»

В Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября распространяются на все предприятия и организации за исключением тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, с непрерывным циклом и деятельность которых оговаривается указом президента РФ. Об этом говорится в разъяснениях на официальном сайте столичного правительства.

В мэрии уточнили, что больницы и поликлиники будут работать в обычном режиме, за исключением стоматологии, где помощь окажут только в экстренном случае. При этом будут работать все пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

На портале градоначальника отмечают, что в обычном режиме продолжат работу продуктовые магазины, а также имеющие в ассортименте минимум 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут продавать товары дистанционно, в том числе с помощью доставки. В прежнем режиме будут работать автозаправки. Но химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы также приостановят работу на время нерабочих дней.

Кафе и рестораны будут открыты только для продажи блюд навынос, а также смогут осуществлять доставку. Принимать посетителей смогут только рестораны при гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые и буфеты и только для постояльцев и сотрудников.

Все школы, в том числе дополнительного и спортивного образования уходят на каникулы. В детсадах будут организованы дежурные группы для детей, которых не с кем оставить дома. При этом от автобусных экскурсий в эти каникулы рекомендовано воздержаться. Но гулять в парках и на детских площадках разрешается.

В мэрии подтвердили, что ограничения будут действовать для игровых мест в помещениях. Закроются кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки (за исключением территорий, расположенных на улице). В музеях будут проходить экскурсии по предварительной записи. Вход в музеи для посетителей старше 18 лет возможен при наличии QR-кодов и защитных масок. В театры зрители до 18 лет, не имеющие QR-кода, смогут попасть в сопровождении родителей или законных представителей, предъявивших QR-код.

Массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в это время проводиться не будут. Исключение составят мероприятия, проводимые по решению органов госвласти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве. Деньги за билеты на отмененные мероприятия будут возвращаться.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Школьники при проезде смогут пользоваться картой москвича. Льготный проезд приостановлен для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями, не переболевшим Covid-19 в течение последних шести месяцев и не прошедших вакцинацию.

Что касается госуслуг, получить их можно будет в онлайн-режиме на портале mos.ru. Очно в 25 дежурных центрах «Мои документы» будет регистрироваться только смерть, расторжение брака по ранее поданным заявлениям, а также регистрацию брака без гостей и фотографов. Свидетельство о рождении ребенка выдадут в роддоме. Если на время действия ограничений выпадет дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на 11 дней.

Также сообщается, что горожане старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями могут подать заявку на горячую линию комплекса социального развития и им принесут на дом нужные товары первой необходимости, продукты и лекарства.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.10.21

Это сегрегация: Кинчев сообщил о приостановке концертной деятельности «Алисы». / Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-губернатора Хабаровского края. / Локдаун в Москве: мэрия пригрозила крупными штрафами за нарушение ковид-ограничений. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»