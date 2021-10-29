За москвичами в 2022 году будут наблюдать 214 тысяч видеокамер

В Москве на обеспечение работы системы видеонаблюдения в 2022 году запланировано почти 10 млрд рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель главы столичного департамента финансов Павел Дитятев, представляя сегодня проект городского бюджета в комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновациям и информационным технологиям.

«На функционирование и развитие общегородской системы видеонаблюдения предусмотрено 9,8 млрд рублей. В 2022 году указанные расходы позволят обеспечить работу 214 тысяч камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных», – пояснил он.

Правительство направило в Мосгордуму на утверждение проект бюджета на 2022 год, согласно которому доходы составят почти 3,3 трлн рублей, расходы -более 3,6 трлн, дефицит составит порядка 372 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.10.21

Бывший замначальника штаба ВДВ Анатолий Белянин совершил суицид. / Названа доля непривитых от ковида среди попавших в больницы Подмосковья. / Россиян предупредили о схемах обмана в WhatsApp. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»