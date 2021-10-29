В Москве на поддержку малого и среднего бизнеса дополнительно выделят 500 млн рублей

В Москве на поддержку малого и среднего бизнеса выделят дополнительно 500 млн рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, выступая сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновациям и информтехнологиям. По его словам, поддержка будет оказана за счет перераспределения расходов бюджета.

«В первую очередь, это сфера услуг, общепит, спорт, образование, досуг – на сумму порядка 500 млн в рамках текущего финансирования департамента. И продлеваем субсидийную компанию до 15 ноября с учетом нерабочих дней в Москве и в целом в России», – отметил он.

Замглавы столичного департамента финансов Павел Дитятев со своей стороны уточнил, что в бюджете следующего года на поддержку малого и среднего бизнеса запланировано 4,2 млрд рублей.

В Москве с 28 октября по 7 ноября в рамках нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций за исключением тех, что обеспечивают городскую инфраструктуру, и непрерывного цикла.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.10.21

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