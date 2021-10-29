Московские власти получили право оценивать цифровизацию всех городов России

Московское правительство получило право оценивать все города России по уровню цифровизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, выступая сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновациям и информационным технологиям при обсуждении городского бюджета на следующий год.

«Москва сейчас получила мандат сертификации на соответствие требованиям умного и устойчивого города в РФ. То есть, мы будем в рамках ИСО оценивать все города России, что уже м делаем… Это признание интеллектуального и методологического потенциала в этой сфере со стороны международных экспертов», – пояснил он.

Лысенко напомнил, что этом году цифровой экосистеме Москвы исполнилось 10 лет, а годы пандемии «сподвигли к тому, чтобы стать лидерами цифровизации». «На данный момент мы имеем самую развитую в стране и одну из самых развитых в мире экосистем цифровых услуг и сервисов вокруг портала мос.ру. 380 у нас сейчас сервисов – это, признано международным сообществом, самое большое количество», – отметил он.

По данным чиновника, бюджет столичного департамента информационных технологий на 2022 год запланирован с увеличением на 16,5%, что «поможет сохранить лидирующие позиции».

Столичное правительство направило в Мосгордуму на утверждение проект бюджета на 2022 год, согласно которому доходы составят почти 3,3 трлн рублей, расходы -более 3,6 трлн, дефицит составит порядка 372 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.10.21

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