«Это недостаточно»: в Мосгордуме считают необходимым увеличить поддержку малого и среднего бизнеса

Сегодня комиссия Мосгордумы по предпринимательству, инновациям и информационным технологиям рекомендовала к принятию предложенный столичным правительством проект бюджета на 2022 год и на период 2023-2024 годов. По мнению оппозиционных депутатов, программы на поддержку малого и среднего бизнеса нужно увеличить.

Как сообщил заместитель главы департамента финансов Павел Дитятев, на поддержку малого и среднего бизнеса в эту трехлетку планируется выделить 34,6 млрд рублей. «Эти расходы предусмотрены в составе трех государственных программ. Основная часть из них – 71% затрат, включают в себя госпрограмму «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», 28% расходов учтены госпрограммой «Развитие цифровой среды и инноваций» и небольшая часть, 50 млн рублей ежегодно, предусмотрено на подготовку кадров», – отметил он.

Между тем депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов обратил внимание на бюджеты похожих на Москву городов и подчеркнул, что поддержка бизнеса в условиях ковид-ограничений могла бы быть больше.

«Если взять Берлин, он только прямых инвестиций в реальный сектор на высокие технологии и предпринимательство тратит порядка 100-150 млрд рублей. Это мы не берем еще другие программы поддержки. Мы же с вами считаем, что у нас эти все субсидии, эта поддержка – эффективна, потому что мы видим отдачу и в бюджет, и по количеству созданных рабочих мест, и по количеству привлеченных инвестиций. Это жизненно важные программы для города, они создают рабочие места, наполняют бюджет. На мой взгляд, это недостаточно. Можно было бы эти программы увеличить… Шаг вперед есть, но я буду сегодня воздерживаться», – пояснил он.

В итоге большинством голосов комиссия рекомендовала предложенный столичным правительством проект бюджета к принятию. Согласно документу, в следующем году доходы составят почти 3,3 трлн рублей, расходы – более 3,6 трлн, дефицит составит порядка 372 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.10.21

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