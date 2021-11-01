«Почему я лишена права задать вопрос?» В Мосгордуме произошел очередной скандал

Сегодня в Московской городской думе разгорелся скандал из-за одновременного заседания двух комиссий, не позволяющий их членам принять в них участие одновременно. По мнению депутатов, их лишают свободы слова, конструктивный диалог утрачен, а обсуждение вопроса превратилось в имитацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании комиссии столичного парламента по регламенту рассматривались вопросы по сокращению времени на обсуждение вопросов. В это же самое время комиссия по экономической и социальной политике обсуждала проект бюджета столицы на следующий год и на период 2023-2024 годов. Комиссии проводились дистанционно в режиме видеоконференции.

Как заявила депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева, на эту ситуацию должна обратить внимание прокуратура, так как «идет нарушение прав целого ряда депутатов». «Параллельно… не очень здоровому человеку втемяшилось наложить каким-то специальным образом… Почему я лишена права задать вопрос? Елена Анатольевна Шувалова лишена права задать вопрос, потому что мы рассматриваем другие вопросы, которые начались на регламентной комиссии. И мы не можем там бросить, потому что там идет нарушение наших прав – на все заседания последующие и вносятся изменения в регламент, по которым мы по целому ряду опросов будем просто лишены практически слова вообще. Как мы можем быть и там, и там. Система просто не позволяет мне даже два окошка открыть», – заявила она.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратил внимание, что обсуждения в Мосгордуме уже стали имитацией. «С горечью должен констатировать, что у нас в МГД искусство парламентаризма, заключающееся в умении в рамках конструктивных диалогов приходить к компромиссным решениям, напрочь утрачено и подменено имитацией этого самого диалога со 100-проценнттым продавливанием и проведением хоть тушкой, хоть чучелом решений, принятых большинством. Нахожу это совершенно неправильным», – подчеркнул он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.11.21

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