«Где вы это взяли?» В Мосгордуме выяснилось, что столичные власти назначили инфляцию на уровне 3,8%

В Москве индексация прожиточного минимума пенсионера рассчитывается, исходя из уровня инфляции 3,8%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава столичного департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак сегодня на заседании комиссии Мосгордумы. По его словам, таким образом минимум для пенсионеров будет на уровне 14 тысяч 9 рублей.

«Прожиточный минимум рассчитывается путем индексации действующей величины прожиточного минимума пенсионера на прогнозируемый уровень инфляции в Москве. Уровень инфляции составил 3,8%. Я подчеркиваю, что и говорил уже, мы защищаем от бедности пенсионеров и гарантируем их доход», – пояснил он.

Комментируя выступление чиновника, депутат от КПРФ Евгений Ступин попросил разъяснить, откуда взялась инфляция в 3,8%, и оценил решение столичных властей повысить пенсию для москвичей до 21 тысячи рублей.

«На 21 тысячу прожить невозможно в Москве – выжить, не умереть с голоду, и то – если своя квартира есть, кредитов нет и основные проблемы решены. Для Москвы, самого богатого города России, одного из богатых городов мира, – это просто нищенский уровень. И второй момент. Вы говорите – 3,8% инфляция, а где вы такую инфляцию взяли? Даже по оценке Центробанка на текущий год это 7,4-7,9% инфляция. На следующий год они 4,5% прогнозируют. У вас откуда 3,8% берется?» – спросил Ступин, подчеркнув «на бумаге у нас пенсионер замечательно живет».

«Что касается инфляции, мы опираемся на профессиональное мнение коллег их экономического блока. И когда мы ведем про индексацию, мы говорим не про 3,8%, а про 4,8%», – ответил Стружак.

По данным Росстата, на 25 октября годовая инфляция составила 7,97%.

В такой ситуации часть оппозиционных депутатов отказалась поддерживать положительное заключение комиссии по социальной части проекта бюджета на 2022-й и на период 2023-2024 годы для принятия в первом чтении.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.11.21

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