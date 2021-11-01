Проход в Мосгордуму теперь только по QR-коду

Для прохода в здание Московской городской думы с сегодняшнего дня нужно предъявлять QR-код всем, кроме депутатов. Об этом сообщил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

«Проход на территорию московского парламентского центра осуществляется по QR-коду тем, у кого они есть. Данный приказ не распространяется на депутатов Московской городской думы. Распространяется на сотрудников аппарата, помощников и советников депутата Московской городской думы». – пояснил он.

В то же время спикер Мосгордумы обратил внимание, что еженедельное ПЦР-тестирование проходят не все, кто должен. «Когда вы рассказываете, что все вы по вторникам проходите тестирование – мы сами себя обманываем. Депутаты – 16% проходят тестирование, аппарат – 19%, а помощники депутатов – 5%, хотя они составляют очень большую цифру», – подчеркнул Шапошников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице тотальные ограничения. QR-коды требуются только музеев и театров. Остальные общественные места, в том числе, крупные магазины закрыты.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.11.21

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