Почти 120 млрд рублей: московские власти отчитались о рекордной пандемийной поддержке экономики

В Москве за время пандемии на поддержку экономики было направлено около 120 млрд рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, представляя сегодня проект городского бюджета на 2022-й и последующие 2023-2024 годы на заседании профильной комиссии Мосгордумы. По ее словам, активное восстановление городской экономики способствовало росту доходов и своевременной помощи пострадавшим отраслям.

Зяббарова обратила внимание, что в прошлом году меры поддержки включали субсидирование ставок по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса, а также льготы по платежам в городской бюджет. «Высокие темпы роста доходов обусловлены активным восстановлением городской экономики, которым способствовали своевременно реализованные московские и федеральные меры (поддержки) наиболее пострадавших от пандемии отраслей. В 2020 году городские меры поддержки общим объемом около 90 млрд рублей получили 50 тысяч организаций в 13 отраслях экономики, а с учетом федеральных мер общая стоимость поддержки за счет средств бюджета Москвы составила 109 млрд рублей», – пояснила она.

Зяббарова также отметила, что в этом году к программе льготных стабилизационных кредитов добавились субсидии на профилактические ковид-мероприятия, приобретение средств индивидуальной защиты, возмещение коммунальных платежей организациям общепита, а также программа по возврату средств 100 организациям после вакцинации 60% сотрудников. «В 2021 году правительством Москвы инициированы дополнительные меры поддержки на сумму более 10 млрд рублей», – отметила она.

В комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике проходит итоговое обсуждение проекта бюджета столицы на 2022-й и последующие 2023-2024 годы для вынесения его на пленарное заседание для принятия в первом чтении. На заседании присутствуют представители 44 органов исполнительной власти Москвы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.11.21

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