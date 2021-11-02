Москвичи начали жаловаться на отказ в медпомощи

В Москве отказывают в медпомощи непривитым от коронавируса гражданам даже при наличии заболеваний, которые возможно являются противопоказаниями для вакцинации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила депутат столичного парламента от КПРФ Екатерина Енгалычева, выступая сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

«Таких обращений много. Но особенно один вопиющий случай – человек не может получить медпомощь. Ему отказывает поликлиника на основании того, что он не привит. Я уже направила в департамент здравоохранения целый ряд обращений, потому что у человека действительно есть целый ряд заболеваний, в том числе и тяжелая астма, и чего только у него нет, и ему не оказывается помощь. Вроде мелкий вопрос, но таких вопросов много», – пояснила парламентарий.

Заместитель главы департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина признала проблему, но при этом пояснила, что в столице действует «приказ, которым ограничена госпитализация для плановых вмешательств».

«Если человек не вакцинирован, имеет ряд сопутствующих заболеваний, мы не можем им рисковать и госпитализировать его в стационар. Риск заболевания, риск инфицирования возможен как по пути следования, как при общении в семье, так и, к сожалению, в стационаре. Потому что стационары скоропомощны, и у нас все пациенты получают неотложную скоропомощную помощь. Это временные меры, и мы призываем всех пациентов, имеющих хронические заболевания, прививаться. Противопоказаний для прививок практически нет», – отметила Хавкина.

Согласно официальным разъяснениям Минздрава РФ, вакцина «Спутник V» применяется с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Отмечается также, что вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями. Принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.11.21

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