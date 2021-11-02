В Мосгордуме предложили мэрии реже менять плитку и асфальт

Правительству Москвы для погашения дефицита бюджета следовало бы сократить избыточное благоустройство и не использовать внешние заимствования. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат столичного парламента от «Справедливой России» Михаил Тимонов сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по экономике и социальной политики, где обсуждается проект бюджет столицы на 2022-й и последующие 2023-2024 годы.

В частности, парламентарий обратил внимание на излишние масштабы благоустройства города. «Как экономист экономиста хочу спросить: почем нам обходится обслуживание дефицита и точно ли нам надо сохранять дефицит? Притом, что у нас на самом деле есть расходы, которые можно вполне сократить без какого-либо негатива со стороны москвичей – то есть, перестать, чуть-чуть снизить масштабы благоустройства скверов и парков… чуть-чуть пореже перекладывать асфальт – не два раза в год, а хотя бы один раз в год, бордюры – то же самое, плитку... Есть куча направлений, сокращение которых москвичи воспримут на ура», – отметил он.

В ответ глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова привела в пример бюджетные заимствования этого года. «396 млрд у нас программа заимствований. Фактически мы сегодня осуществили заимствований чуть более 115 млрд рублей, и на этом остановились. Считаем, что больше не надо. Заимствования мы осуществили в первой половине года, когда не было еще стремительного роста ключевой ставки, поэтому считаем, что разместились очень хорошо. Три выпуска реализовано ценных бумаг – 3-летние, 5-лентие и 7-летние зеленые облигации, которые пользовались большим спросом… 3-летние бумаги – ставка купонного дохода 6,55%, бумаги 5-ление – 7,2%, 7-летние бумаги – 7,38%», – пояснила она.

«В первую очередь погашение дефицита осуществляется за счет экономии в расходах при проведении конкурсных процедур… Второй – это дополнительные доходы, которые поступают в казну в случае, если экономика развивается по более благоприятному сценарию», – пояснила глава столичного департамента финансов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.11.21

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