«Огромное количество сгнивших опор…» В Мосгордуме назвали ужасным состояние детских площадок в северном Тушине

В Мосгордуме призвали усилить контроль за состоянием детских площадок на северо-западе столицы, где пострадало два ребенка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на проблему обратил внимание внефракционный депутат столичного парламента Дмитрий Локтев, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике. По его данным, 190 площадок в Северном Тушино не соответствуют нормативам.

«Я столкнулся с ужасным текущим содержанием детских площадок в северо-западном административном округе, а именно в районе Северное Тушино. За этот год на них уже пострадало два ребенка. Огромное количество сгнивших опор малых архитектурных форм, не обновленное покрытие, отсутствие замены вышедших из строя элементов – и на это тратятся, в том числе, бюджетные средства», – пояснил Локтев, обратившись с вопросом к представителям мэрии Москвы, будут ли предусмотрены дополнительные меры в этой направлении.

Заместитель главы столичного департамента ЖКХ Павел Калтурин со своей стороны заверил, что «дорожная инспекция в ежедневном режиме обеспечивает контроль за содержанием содержателей территорий». «В случае несоответствия их (детских площадок) стандартам выписывает штрафы на руководителей соответствующих организаций, то есть в нашем случае – на ГБУ «Жилищник». Если вы говорите, что есть ряд площадок в Северо-западном округе, на которых покрытие не соответствует или МАФы испорчены – передайте адреса. Мы с префектурой свяжемся, чтобы этот вопрос взять на контроль», – отметил он.

Между тем, Локтева такой ответ не удовлетворил. Депутат подчеркнул, что о проблемах с детскими площадками «писали и не раз». «И [Петру] Бирюкову (вице-мэр по вопросам ЖКХ) писали, и префектура в курсе. Мы провели множество рейдов с ОАТИ. И только по информации ОАТИ, 190 площадок в Северном Тушино не соответствуют нормативам. 190 площадок! Двое детей уже пострадали. Один ребенок сломал позвоночник ввиду плохого качества детских площадок. И мне говорят, что все нормально, все хорошо, мы разберемся. Так не хватает тех мер контроля – исправления неисправностей. Все эти заявки были на портале в том числе», – констатировал депутат.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.11.21

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