«Перекачивание налогов москвичей в карманы олигархов»: в Мосгордуме назвали «грабительским» проект городского бюджета-2022

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и рекомендовала принять его в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», оппозиционные депутаты высказались против такого решения, заявив, что в документе учтены интересы олигархов, а не обычных москвичей.

В частности, внефракционный депутат Дмитрий Локтев обратил внимание, что парламентарии лишены возможности обсуждения с проблем города с исполнительной властью. «Каждый год слышу, что многоуважаемая Елена Юрьевна (Зяббарова, глава департамента финансов Москвы) будет работать с нами на протяжении всего года по бюджету. И мы каждый раз задаем тысячи вопросов на комиссии многоуважаемой Людмилы Ивановны (Гусевой, глава комиссии по экономической и социальной политике) ровно потому, что на протяжении всего года мы лишены возможности какого-либо обсуждения наших проблем в районах. Лишены! Каждый депутат скажет, что ему не хватает общения с отраслевыми департаментами, департаментом ЖКХ, в том числе. Так работа не строится… В том виде, что есть, я бюджет поддержать не могу, потому что не учтены в нем интересы, в том числе, моих избирателей», – подчеркнул он.

Такую позицию поддержала депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева. «Так интересно слушать депутатов провластных и оппозиционных, как будто два разных бюджета рассматриваем. Одни хвалят, другие – критикуют. Но критикуют оппозиционные депутаты лишь с одной целью, чтобы бюджет действительно становился более социально-ориентированным… Чтобы меньше денег направлялось на какие-то ненужные строительные объекты, транспортные, чтобы обогащались строительные олигархи. Действительно, те денежные средства поддержки, которые выделяются и детям, и инвалидам, и пенсионерам, – они очень скромные, и нам хочется увеличить. А самое главное – увеличить, есть откуда. Но деньги направляются в одни определенные статьи расходов, а людям достаются совершенно какие-то маленькие незначительные суммы», – констатировала она.

«Город, во-первых, должен быть удобным для москвичей. Соответственно, нужно перестать строить в тех огромнейших количествах жилые дома – «человейники», как их люди называют. Не справляется инфраструктура… потенциал-то сегодня исчерпан метрополитена, наших дорог. Соответственно, нужно остановиться, нужно перестать строить. Нужно развивать то, что есть. Ну сколько нам нужно миллионов еще новых жителей?!» – заявила Енгалычева.

Депутат Елена Шувалова со своей стороны отметила, что предложенный мэрией проект бюджета носит «грабительский характер перекачивания налогов москвичей в карманы строительных и транспортных олигархов». «Мое мнение резко отрицательное. Кто спорит, Елена Юрьевна (Зяббарова, глава департамента финансов Москвы) человек умный, очень умело строит свой доклад, но от этого сущность бюджета не меняется. Он является грабительским, капиталистическим. На социальную сферу выделяется много средств, но значительная часть из них тратится на те же строительные работы. То есть, в целом бюджет сверстан в интересах строительных и транспортных олигархов», – пояснила она.

Кроме того, депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратил внимание, что бюджет в очередной раз принимается без обсуждения с москвичами. «Вы же помните, по закону мы должны принимать бюджет через публичные слушания, в которых участвуют москвичи. Когда мне говорят, что публичные слушания сводятся к четырем дням сбора на электронную форму предложений – у меня наступает оторопь. Ну так нельзя! Так просто нельзя! Мы опять хотим принимать абсолютно не обсужденный бюджет», – подчеркнул он.

Тем не менее, большинством голосов депутатов от «Единой России» комиссия утвердила проект бюджета на 2022-й и последующие 2023-2024 годы и рекомендовала пленарному заседанию принять его в первом чтении.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.11.21

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