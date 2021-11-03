«Крайне глупый поступок и плохой признак»: в Мосгордуме произошел скандал после попытки ограничить права депутатов на выступления

Сегодня на заседании Московской городской думы произошел громкий скандал при обсуждении поправок в регламент, которые ограничивают время обсуждения законопроектов и предполагают выступления только лидеров фракций от лица депутатского объединения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители парламентской оппозиции обратили внимание, что новые правила не учитывают права внефракционных депутатов, а их в столичной думе трое – Дмитрий Локтев, Андрей Медведев и Елена Шувалова.

В частности, Локтев заявил, что такие изменения нарушают не только его права, но и права избравших его москвичей. «Поправки, сделанные редактором проекта, напрямую ущемляют избирателей моего 2-го избирательного округа. Их депутат, будучи независимым, не входящим ни в одну фракцию, лишается возможности выступления по мотивам голосования, а также по ведению заседания», – констатировал он.

Локтев также подчеркнул, что Мосгордума формируется не по партийным спискам. «Не от партий выдвигались коллеги объединения «Моя Москва» и «Единая Россия». Все они шли самовыдвиженцами, потому что знали, что народ очень не любит «Единую Россию». Но потом как феникс из пепла они воспряли и храбро начали называть себя «Единая Россия». Это лишь доказывает, что действительно москвичи не выбирают их, по моему мнению. Поэтому передача слова главам депутатских объединений также мне видится ущемлением прав москвичей», – пояснил Локтев.

Депутат также обратил внимание, что в столичном парламенте «мнение большинства в очередной раз превалирует над мнением небольшой группы, но, тем не менее, представителей москвичей». «Если уважаемые «единороссы» и «Моя Москва», я к вам обращаюсь, ваши хозяева проиграли вчистую выборы, прекратите играть в «наперсточников» и мелких рыночных жуликов. С федеральными амбициями многих из вас это лишь показывает скудный масштаб мышления и неумение работать в некомфортных условиях. Что они могут противопоставить внешним врагам, когда даже голос народа они пытаются заткнуть… Если у вас осталась хоть частица храбрости, частица справедливости, уважаемые «единороссы» и «Моя Москва», я предлагаю вам также не поддержать и внести поправки, я буду их вносить и буду голосовать против», – подчеркнул Локтев.

Депутат Медведев в свою очередь присоединился к обеспокоенности коллег. «Наверное, те люди, которые голосовали за меня, хотели бы чтобы право выступить у меня было. Очень бы просил всех подумать о каких-то поправках», – отметил он.

Депутат Шувалова со своей стороны пояснила, что цель предложенных изменений в регламент, которые планировались пятым вопросом, а рассматриваются первым, – сократить время обсуждение бюджета.

«Срочно перед обсуждением основного финансового документа города – бюджета принимаются изменения в порядок заседаний МГД, чтобы скрыть сущность этого бюджета, чтобы не дать возможность депутатам выступить и разоблачить, как деньги москвичей, я считаю, перекачиваются в карманы строительных и транспортных олигархов, которые срослись как я считаю, с правительством Москвы», – заявила она.

Более того, Шувалова считает, что «сокращение представительной власти прав депутатов – это крайне глупый поступок и плохой признак». «Ни к чему хорошему, ни для кого это не приводит. Уроки Германии 30-х годов забыли. Ослабление представительной власти – это то, с чего начинают адольфы гитлеровичи. Но они всегда забывают, их история ничему не учит, что после их «триумфального» в кавычках начала наступает Нюрнберг. Вы сейчас поступаете, я считаю, очень глупо, и конечно буду голосовать против вносимых изменений, поскольку считаю, что они катастрофически ухудшает права избирателей всей Москвы», – заключила депутат.

По итогам бурных обсуждений законопроект был направлен на доработку перед его принятием. В повестке дня Мосгордумы указано, что проект внесен в первоочередном порядке депутатом от «Единой России» Александром Семенниковым.

Москва, Мария Соколова

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