«Удушение прав и свобод»: в Мосгордуме назвали черным днем предложенные поправки в регламент

Депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин резко раскритиковал поправки в регламент столичного парламента, сокращающие возможность депутатов по обсуждению законопроектов. Как считает политик, парламентариям просто пытаются закрыть рот, и это одобрение таких изменений станет черным днем московского парламентаризма.

«Сегодня печальный день. Думаю, что историки назовут его черным днем московского парламентаризма. Хочется даже сказать библейские слова – сегодня ваше время и власть тьмы. Очень символический ход нашего заседание прямо с самого начала. Сколько нам кричали, что бюджет – это наше все, надо быстрее принимать бюджет, потому что он нужен москвичам, но сегодня показали, в чем приоритеты – не москвичи, которым нужен бюджет, приоритет «Единой России» – в удушении прав и свобод депутатов. Чтобы депутаты меньше говорили, чтобы депутаты больше молчали, чтобы среди депутатов была иерархия», – констатировал Митрохин.

Депутат обратил внимание, что законопроект предусматривает, что лидер объединения должен говорить за всю фракцию. «Как минимум, это вторжение в права фракций, я уж не говорю о депутатских правах. Здесь уже говорили – они подрываются и подрезаются очень серьезно. Но это вторжение в наши партийные дела. У нас партия устроена демократическим путем и кому выступать по тому или иному вопросу, мы заранее определяем на фракции, и далеко не всегда это председатель, потому что кто-то может разбираться в вопросе лучше, чем он. Но нам навязывают эту иерархию, чтобы заткнуть нам рот, чтобы мы не говорили чего-то лишнего», – подчеркнул он.

«Думаю, что все это ненадолго продлится, но будет тяжело. Это общая тенденция в нашей стране – удушение свободы. Ничего хорошего из этого на выходе не будет. Мы должны сопротивляться как можем этому. В данный момент я призываю совершить акт депутатского гражданского сопротивления – проголосовать против данной инициативы. А вносящему его депутату Шапошникову предлагаю в ближайшее время прямо почетную грамоту вручить, мы же это очень любим, за удушение депутатской свободы», – заключил он.

По итогам обсуждений поправки в регламент были отправлены на доработку перед их принятием.В повестке дня Мосгордумы указано, что проект внесен в первоочередном порядке депутатом от «Единой России» Александром Семенниковым.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.11.21

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