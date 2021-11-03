«Подрывают основы конституционного строя»: в Мосгордуме депутатов лишили права голоса

Сегодня Московская городская дума утвердила скандальные поправки в свой регламент, которые ограничивают возможность обсуждения законопроектов для всех депутатов – от их имени смогут выступать только руководители фракций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентская оппозиция отказались голосовать за изменения, назвав это нарушением основ конституционного строя РФ.

В частности, депутат от КПРФ Евгений Ступин обратил внимание, что слово «парламент» «происходит от французского «парле» – говорить, дискутировать». «Именно для этого нас избирали, чтобы мы обсуждали законопроекты, их плюсы-минусы, корректировали какие-то изначальные планы в интересах граждан. Граждане могли следить за этим и подавать какие-то замечания нам, их представителям. Эти поправки идут вразрез с самой идеей парламентаризма, представительной демократии – представители народа лишаются возможности обсуждать те решения, которые принимает Мосгордума», – констатировал он.

«Вспоминается фраза некогда видного «единоросса» Грызлова, что парламент не место для дискуссии. Впечатление, что вы сознательно переворачиваете те исторические закономерности, процессы, которые происходят не только в нашей стране, в мире. Это же не может вечно продолжаться. Рано или поздно, это приведет к катастрофе. Власть полностью отрывается от общества, и общество просто не будет терпеть такую власть. А вот эта дискуссия, разговор смягчает те противоречия, которые есть между властью и обществом. То, что их сейчас очень много, я думаю, понятно всем. Один факт, что уровень жизни россиян падает уже 8 лет подряд – люди живут все хуже и хуже. Они нуждаются в том, чтобы решать проблемы, говорить об их проблемах, а нас этого лишают по какой-то непонятной причине», – подчеркнул Ступин.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов со своей стороны отметил, что ограничение возможности обсуждать принимаемые Мосгордумой решения подрывает «возможности нормального стабильного мирного развития» ситуации. «Я понимаю, что предлагаемые изменения удобны руководству Мосгордумы. Конечно, удобно заткнуть рот меньшинству, чтоб не вякали. Только, во-первых, это не нам, а тем избирателям, которых мы представляем, – затыкается рот сотням тысяч москвичей. А, во-вторых, а зачем это делают – чтобы легче было жонглировать нормами регламента, пунктами заседания как сегодня, когда, прямо скажем, не самый важный вопрос ставится в начало, а потом еще несколько не столь же важных, а серьезнейший вопрос московского бюджета ставится в самый конец, чтобы меньше времени на него осталось», – заявил он.

«Подобные изменения разрушают конституционную систему государственности РФ, подрывают основы конституционного строя РФ, если хотите. Ни к чему хорошему затыкание клапана для спуска пара в момент, когда под котлом кипит, привести не может», – сказал Тимонов.

В свою очередь, депутат от КПРФ Павел Тарасов обратил внимание, что многие оппозиционные депутаты избрались в Мосгордуму «не только потому, что они замечательные и хорошие». «Огромным фактором, который помог нам избраться, стало отношение партии власти к избирателям – тотальная глухота, нежелание разговаривать с людьми, нежелание их слушать, прислушиваться и хоть где-то в мелочах, отстаивать их интересы. И вот это же мнение совершенно неразумным образом проталкивают через Мосгордуму. Я уверен, что не будь фракционной дисциплины, многие из наших оппонентов задумались бы – следует ли за такое голосовать… Вне зависимости от того, что мы сейчас обсудим, это все сведется к тому, что – у нас большинство, мы все равно примем нужный нам вариант решения», – пояснил он.

Как считает Тарасов, нежелание большинства прислушиваться к оппозиции бьет напрямую по гражданам. «Проблема в корне ровно та же – нежелание партии власти слушать мнение избирателей. Конечно, гораздо проще принимать самим. Но можно тогда это все окончательно утрировать – просто собираются руководители фракций и говорят, у меня 4 голоса, я голосую против, у меня 25, голосую за, других мы даже не спрашиваем. Не проводить комиссии, не рассматривать законопроекты, а просто ставится подпись председателя фракции большинства, и все – пошел законопроект», – отметил он

«Сейчас опять хотят превратить МГД в аналог того, что назвали бешенным принтером Госдуму – ровно из-за таких же изменений в регламент, когда заткнули рот депутатам и решили, что так станет легче жить. Но я уверен, что это стало одним из основных шагов по разрушению системы государственной власти в России, и в принципе будет одним из важнейших кирпичиков в смене режима. Если те, кто это принимает, не понимают, если они хотят, чтобы власть менялась не в режиме демократических процессов, не в режиме выборов, а в режиме более радикальных процессов, мне кажется, что они должны хотя бы это осознавать», – заключил Тарасов.

В итоге первый рассматриваемый на сегодняшнем заседании, начавшемся в 10:00, вопрос о внесении изменений в регламент МГД был принят большинством депутатов «Единой России» и «Моей Москвы» без учета предложенных оппозицией поправок. Голосование закончилось в 16:25, после чего было принято решение работать далее по новому регламенту. Только после этого депутаты приступили к рассмотрению проекта закона о бюджете на 2022-й и последующие 2023-2024 годы, который в предварительной повестке для Мосгордумы значился первым.

Москва, Мария Соколова

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