В Мосгордуме разгорелся скандал вокруг избрания нового зампреда

Сегодня внефракционный депутат Московской городской думы (МГД) Андрей Медведев был избран на пост заместителя председателя столичного парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предваряло это решение внесение поправок в закон о статусе депутата МГД, согласно которым избранному зампреду разрешалось работать на непрофессиональной основе – то есть, сохранив свое постоянное место работы. Парламентская оппозиция отказалась поддерживать такое решение.

Андрей Медведев – известный журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, включающей в себя «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура». Именно такая занятость вызвала вопросы у депутатов. В частности, внефракционный депутат Дмитрий Локтев заявил, что, голосуя за непрофессиональную основу работы зампреда МГД парламентарии берут на себя «в том числе ответственность за возможные ошибочные его решения».

«Невозможно делать качественно работу и отдаваться ей полностью, не получая за это адекватную плату. Работая на крупном телеканале… нельзя выполнять функции зампреда качественно, изучать регламент и все остальное. Безусловно, мы здесь все люди невероятно талантливые, но понимаем, что в сутках 24 часа, а человеческие возможности не безграничны», – констатировал он.

В свою очередь депутат от «Яблока» Владимир Рыжков обратил внимание, что в таком крупном городе как Москва, весь парламент должен работать на профессиональной основе. «Мегаполис с 12 миллионами населения, с бюджетом больше 3 трлн рублей требует профессионального парламента. Я в этом глубоко убежден. Давайте мы спокойно, не будем отбрасывать этот вопрос. Для начала рассмотрим вопрос о профессиональной работе руководителей фракций. Но в целом я убежден, мы придем к профессиональному московскому парламенту – города с размером в европейскую страну, и дадим возможность депутатам работать профессионально, чтобы все свое время посвящать интересам Москвы и москвичей», – подчеркнул он.

После бурного обсуждения большинством голосов в закон о статусе депутата МГД было внесено изменение о непрофессиональном статусе работы зампреда, а на эту должность был избран Андрей Медведев. Кроме него, на эту должность была выдвинута депутат от КПРФ Любовь Никитина.

Ранее зампредом МГД был Николай Губенко, который ушел из жизни 16 августа 2020 года.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.11.21

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