«Это категорически неприемлемо»: Мосгордума одобрила бюджет столицы-2022 в первом чтении

Сегодня Московская городская дума (МГД) одобрила в первом чтении проект бюджета на 2022-й и последующие 2023-2024 годы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители оппозиции отказалась голосовать за документ, отметив ошибки при его формировании, а также отсутствие положенного по закону его широкого обсуждения с москвичами.

Предваряя обсуждение бюджета, парламентское большинство в лице депутатов от «Единой России» и «Моей Москвы» поддержали поправки в регламент МГД, согласно которым было существенно сокращено участие депутатов в обсуждении законопроектов. Согласно новым правилам, за 20 минут, отведенные на вопросы депутатов представителям исполнительной власти, было задано 5 вопросов от депутатов от «Единой России» и «Моя Москва». Далее смогли выступить только руководители думских фракций.

В ходе заседания МГД в этой связи глава фракции «Яблоко» Максим Круглов отметил, что процесс обсуждения превратился в имитацию дискуссии. «Такого рода обсуждения главного политического события в столице – бюджета, по которому все москвичи будут жить, когда депутатам дается 15-20 минут, чтобы задать вопросы. И это время выбирается представителями одного политического направления – это категорически неприемлемо. Это имитация политической дискуссии», – констатировал он.

Круглов также обратил внимание, что подготовка бюджета проходила непублично – без участия горожан и экспертного сообщества. «Нарушен федеральный закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти, который закрепляет необходимость проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту бюджета не после первого чтения, а до первого чтения. Участие Мосгордумы в бюджетном процессе сведено к минимуму. Сроки рассмотрения проекта бюджета сокращены, утверждение госпрограмм исключено из полномочий парламента…. По большому счету голосом во всем бюджетном процессе обладают только подведомственные исполнительной власти Москвы организации, но никак не горожане и их представители. И это при всем при том, что доходы бюджета на 45% состоят из сборов налога на доходы физлиц, то есть на деньги москвичей», – подчеркнул лидер «яблочников» в Мосгордуме.

По его оценке, «бюджет должен быть продолжением стратегии социально-экономического развития Москвы, которого просто нет, и мы не понимаем на чем основывается бюджет и продолжением чего является». «В бюджете присутствует ряд ошибок планирования, влияющих на реальную картину. Например, планирование налоговых поступлений произведено с учетом среднегодового уровня учетной ставки в 6-7%, а мы знаем, что ключевая ставка сейчас принята в размере 7,5%», – пояснил Круглов.

«Если посмотреть какие странные траты остаются в бюджете, и более того, увеличиваются, то мы видим свето-цветовую систему, развитие видеонаблюдения, которое не помогает раскрывать убийства, а помогает следить за гражданами, которые участвуют в митингах. Это, например, поддержка электронных СМИ, на что тратится сумма, которая составляет годовой бюджет города Тверь и даже больше», – подчеркнул он.

Глава фракции «Справедливая Россия» Магомет Яндиев со своей стороны обратил внимание, что госпрограммы нуждаются в совершенствовании. «Это мы еще год назад выяснили, и говорили с департаментом экономики. И писали, и звонили им, но никакого движения с их стороны в плане усовершенствования, исправления тех ошибок, которые там есть, причем очень существенных. К сожалению, ничего не делается. Мы не видим целенаправленной, масштабной работы по оценке эффективности исполнения госпрограмм. Полгода назад было принято постановление правительства о необходимости изменения подходов управления госпрограммами. Ок. Опять тишина – на уровне Москвы ничего не происходит. Обращаю внимание, что все, что делает до сих пор исполнительная власть, – она управляет деньгами, она не управляет госпрограммами», – заявил Яндиев.

В свою очередь, избранный сегодня вице-спикером МГД внефракционный депутат Андрей Медведев согласился с коллегами – «иногда обсуждения обсуждениями и заканчиваются». «Депутаты, как представители москвичей высказывают свое мнение, их слушают… да в общем-то и все. На этом вся история и заканчивается. Потому что то, о чем говорил коллега Круглов, сокращение библиотек – это вещь категорически неправильная, притом, что депкульт не сокращает финансирование театров, в том числе, очень сомнительных театров, где продвигаются чуждые большинству из нас ценности. У меня вообще вопрос. Зачем город их финансирует? Наверное, речь не идет о цензуре, речь о здравом смысле. Хотелось бы, когда мы будем обсуждать поправки или готовить следующий бюджет, все-таки изменить порядок взаимодействия с органами исполнительной власти», – отметил он, подчеркнув, что стройки – это хорошо, но если при этом «не учитываются интересы москвичей, то это неправильная история, и надо что-то менять».

Со своей стороны глава фракции КПРФ Николай Зубрилин подчеркнул, что бюджет не предусматривает «ни оживления экономики, ни роста ее доходности». «В представленном бюджете указываются прогнозные показатели прежних лет с ростом на 3%, а с учетом инфляции ситуация остается без положительной динамики. Прибыль увеличилась на 13,1%, в 23-м году на 13%, в 24-м – на 12,9%. А если учесть инфляцию в плановых показателях роста валового продукта – вообще не предусмотрено. Отсутствие прогрессивного отношения между доходами и валовым продуктом свидетельствует о том, что экономика нашего города приобретает застойный характер и нет заметного прогресса», – пояснил он.

«Бюджет не предусматривает ни оживления экономики, ни роста ее доходности. В бюджете предлагается и далее увеличивать удельный вес налогов с физических лиц. Таким образом правительство Москвы, не сумев найти пути к экономическому росту, продолжает перекладывать основную нагрузку по формированию бюджета на плечи наших избирателей, на москвичей… Обращает внимание и тот факт, что на 24-й год предусматривается снижение расходов к 23-му году на 1% на национальную экономику. Однако с учетом заложенной инфляции снижение составит, как минимум, 5%, что является лишним доказательством, что процесс стагнации закладывается уже в бюджете, который мы с вами рассматриваем», – подчеркнул Зубрилин.

«С учетом роста цен на товары и услуги, на продукты и лекарства, на тарифы ЖКХ, с учетом постоянного снижения благосостояния граждан и населения, мы не видим возможности проголосовать за данный бюджет», – подытожил он.

В итоге большинством голосов депутатов от «Единой России» и проправительственной фракции «Моя Москва» проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был утвержден в первом чтении. Согласно этому документу, доходы столицы в 2022 году превысят 3,26 трлн рублей, расходы составят более 3,6 трлн. В 2023 году доходы составят 3,44 трлн рублей, расходы – порядка 3,73 трлн. В 2024-м показатели соответственно составят свыше 3,6 трлн против более 3,8 трлн рублей.

Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023-м – 288 млрд, в 2024-м – порядка 225 млрд.

Москва, Мария Соколова

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