В Москве после гибели ребенка в ДТП с такси возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после ДТП с участием такси, в результате которого скончался 6-летний мальчик. Как сообщила госавтоинспекция столицы, его мать находится в больнице с различными травмами.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.

ДТП произошло рано утром 7 ноября. Водитель такси, двигаясь в сторону центра на развязке МКАД и Ярославского шоссе, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части. В результате, помимо водителя, пострадали два пассажира – 34-летняя женщина и ее шестилетний сын. Позже мальчик скончался. Его мать находится в больнице с различными травмами.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.11.21

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