Обман на 45 млн рублей: в Москве взят под стражу очередной аферист

В Москве арестован Дмитрий Авдеев, который за вознаграждение обещал прекратить уголовное дело. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, Авдеев, представившись высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, склонял мужчину к передаче ему 45 млн рублей. «Обвиняемый обещал поспособствовать прекращению уголовного дела, расследуемого в отношении последнего. Однако Авдеев заведомо знал об отсутствии возможности повлиять на процессуальные решения», – пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 21 октября лжесотрудник правоохранительных органов был задержан при получении очередной части оплаты своих «услуг» в размере 1,3 млн рублей. «Всего им были получены денежные средства в сумме более 10 млн рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению», – уточнила Иванова.

В настоящее время в отношении Авдеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют его причастность к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.11.21

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