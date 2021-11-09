Собянин примет решение о ковид-ограничениях по итогам текущей недели

Новые решения об ограничительных мерах в Москве будут приняты по итогам развития ситуации на текущей неделе, которая является «принципиальной». Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19.

«Эта неделя для нас считаем будет принципиальной, посмотрим в конце недели какие будут показатели и уже на основании анализа будем принимать решения по дальнейшем мерам», – цитирует Собянина «Интерфакс».

Мэр Москвы отметил, что после нерабочих дней ситуация в городе улучшилась. «На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю – количество госпитализаций», – уточнил он, добавив, что количество случаев пневмонии уменьшилось на 18%.

«Все это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки. Надо дальше работать, чтобы ситуация улучшалась», – подчеркнул Собянин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.11.21

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