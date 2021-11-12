Собянин оценил коронавирусную ситуацию в Москве

В Москве нерабочие дни положительно сказались на ситуации с распространением коронавируса. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, зафиксировано реальное снижение заболеваемости.

«У нас за последние несколько дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости – так что можно теперь с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено 40 123 случая заболевания коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве – 5 183.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.11.21

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