российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 ноября 2021, 18:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Собянин оценил коронавирусную ситуацию в Москве

В Москве нерабочие дни положительно сказались на ситуации с распространением коронавируса. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, зафиксировано реальное снижение заболеваемости.

«У нас за последние несколько дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости – так что можно теперь с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено 40 123 случая заболевания коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве – 5 183.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.11.21

Миграционный коллапс и рост социальной напряженности: правительство РФ снова идет против Путина и провоцирует кризис. / Туроператор Mouzenidis Travel прекратил работу – туристам вернут символические суммы. / Британцы помогут польским пограничникам укрепить границы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Собянин примет решение о ковид-ограничениях по итогам текущей недели

«Это категорически неприемлемо»: Мосгордума одобрила бюджет столицы-2022 в первом чтении

«Ниже даже той инфляции, которую прогнозирует Минэкономразвития»: в Мосгордуме заявили о девальвации пенсий в столичном бюджете-2022

«Перекачивание налогов москвичей в карманы олигархов»: в Мосгордуме назвали «грабительским» проект городского бюджета-2022

«Огромное количество сгнивших опор…» В Мосгордуме назвали ужасным состояние детских площадок в северном Тушине

В Мосгордуме предложили мэрии реже менять плитку и асфальт

Москвичи начали жаловаться на отказ в медпомощи

Почти 120 млрд рублей: московские власти отчитались о рекордной пандемийной поддержке экономики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Коронавирус из Китая, Правительство Москвы, Собянин Сергей,