Подорожает: власти Москвы определились с тарифами на вывоз мусора

Власти Москвы утвердили тарифы на вывоз мусора с 1 января 2022 года. Предполагается, что расценки будут рассчитываться в зависимости от площади жилья. По оценкам экспертов, ежемесячный платеж с квартиры в 45 квадратных метров составит порядка 327 рублей, пишет РБК.

Согласно решению столичного департамента экономической политики и развития, единый тариф регионального оператора «Экотехпром» по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составит 839,23 рубля за кубометр мусора. Для населения это означает плату за вывоз мусора в 7,27 рубля за 1 кв м общей площади жилья.

Издание отмечает, что в 2020 году мэрия Москвы увеличила тариф для населения на вывоз отходов в 2,2 раза – с 2,34 до 5,23 рубля на 1 кв м из-за закрытия свалок в Подмосковье и роста транспортных расходов. В 2021 году платеж вырос на 26,8% – до 6,63 рубля за 1 кв м, а со следующего года – еще на 9,7%.

До сих пор вывоз отходов в Москве включался в состав услуги по содержанию жилого помещения, которая устанавливается столичным правительством как ставка планово-нормативного расхода (ПНР, включает расходы примерно на 30 видов работ по содержанию многоквартирного дома). С 2022 года российская столица вступает в мусорную реформу, которая уже два года действует в большинстве регионов, и для этого по результатам конкурсного отбора выбрала единого регионального оператора – «Экотехпром». В этой связи с начала следующего года платеж за вывоз мусора в Москве будет выделяться отдельно.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.21

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