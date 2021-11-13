Будет красиво: власти Москвы начинают подготовку города к новогодним праздникам

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций будет установлено в Москве к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил вице-мэр российской столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, особую праздничную атмосферу создадут главные символы праздника – новогодние ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами. «В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы», – отметил вице-мэр, слова которого цитирует официальный сайт правительства Москвы.

Как предполагается, на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке установят световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами 2022. На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли.

Бирюков уточнил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Конструкции, которыми украсят город, использовались раньше – их передекорируют в соответствии с датой и символикой праздника. В столице сформирован достаточный запас таких элементов. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными: их можно многократно использовать, изменяя внешний вид.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.21

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