Выстрелил в голову дочери: в Подмосковье арестован сотрудник полиции

В подмосковном Сергиевом Посаде арестован 47-летний сотрудник органов внутренних дел по обвинению в покушении на убийство дочери (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Как сообщил региональный главк Следственного комитета, девушка была госпитализирована в местную больницу, где ей проведена операция.

В ведомстве установили, что 11 ноября в салоне автомобиля между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его дочерью произошел конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшей. По данным СМИ, инцидент произошел в такси.

Следователями и криминалистами был проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе орудие преступления, допрошен очевидец произошедшего, а также обвиняемый, назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы, пояснили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.21

«Федеральный центр сейчас пытается нам надеть железную маску»: Татарстан сопротивляется реформе региональной власти. / Будет красиво: власти Москвы начинают подготовку города к новогодним праздникам. / Двое из трех против: большинство россиян негативно оценили планы по введению QR-кодов в магазинах и транспорте. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»