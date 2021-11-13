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Суббота, 13 ноября 2021, 17:56 мск

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Выстрелил в голову дочери: в Подмосковье арестован сотрудник полиции

В подмосковном Сергиевом Посаде арестован 47-летний сотрудник органов внутренних дел по обвинению в покушении на убийство дочери (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Как сообщил региональный главк Следственного комитета, девушка была госпитализирована в местную больницу, где ей проведена операция.

В ведомстве установили, что 11 ноября в салоне автомобиля между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его дочерью произошел конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшей. По данным СМИ, инцидент произошел в такси.

Следователями и криминалистами был проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе орудие преступления, допрошен очевидец произошедшего, а также обвиняемый, назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы, пояснили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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