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Суббота, 13 ноября 2021, 19:39 мск

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ЧП в центре Москвы: мужчина с ножом напал на посетителей кафе – трое ранены

Минувшей ночью в центре Москвы произошел жуткий инцидент: мужчина с ножом напал прохожих около кафе, расположенного на Неглинной улице. Об говорится в сообщении столичной прокуратуры. Надзорное ведомство считает, что происшествие стало покушением на убийство.

По предварительной информации, в ночь на 13 ноября около кафе в центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения. Мужчинам 1980, 1996 и 1997 года рождения потребовалась медицинская помощь, здоровью одному из них причинен тяжкий вред.

Со слов пострадавших, которые приводит прокуратура, ножевые ранения им причинил 36-летний мужчина. Нападавший был установлен полицейскими. По данным СМИ, ЧП произошло около хинкальной. Мужчина вел себя крайне агрессивно, в том числе, в заведении общепита.

Надзорное ведомство считает, что действия нападавшего квалифицируются, в том числе, по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Материалы направлены в Следственный комитет.

«Принятие процессуального решения по переданным материалам контролируется прокуратурой», – уточнили в прокуратуре.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.21

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