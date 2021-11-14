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Воскресенье, 14 ноября 2021, 16:38 мск

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Опрос: поддержат ли россияне новую систему ограничений с QR-кодами?

Планы правительства РФ по введению новой пропускной системы с повсеместным использованием QR-кодов о вакцинации от коронавируса вызвала неоднозначную реакцию общества. С одной стороны, власти объясняют это необходимостью борьбы с опасной инфекцией, с другой – оппоненты заявляют, что стране грозит, как минимум, серьезный социальный раскол.

Законопроект о введении QR-кодов был экстренно внесен в Госдуму в минувшую пятницу. Как поясняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, система будет обязательна для посещения магазинов, ресторанов и поездок в транспорте, но не будет распространяться на россиян младше 18 лет. Еще один законопроект предусматривает обязательное предъявление кодов в транспорте, в том числе в поездах и самолетах.

Голикова пояснила, что после принятия законопроектов ограничения вступят в силу с 1 февраля 2022 года и продлятся до 1 июня. К тому времени в России, по оценке правительства, сформируется необходимый уровень коллективного иммунитета в 80% взрослого населения. За последнюю неделю этот показатель вырос на 1% и достиг 49%.

Совершенно очевидно, что система QR-кодов кардинально повлияет на жизнь внутри России. В этой связи редакция РИА «Новый День» решила провести опрос среди своих читателей: поддерживаете ли вы введение QR-кодов?

Варианты ответов:

Да, это необходимая мера

Нет, это нарушение Конституции РФ и прав граждан

Мое мнение вряд ли будет учено властями – все сделают, как запланировали

Мне все равно

Ваш вариант

Опрос предусматривает выбор одного варианта ответа и возможность оставить комментарий по теме. Проголосовать можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.21

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