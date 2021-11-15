«В чрезвычайных обстоятельствах»: эксперт оценил необходимость системы QR-кодов

Повсеместное введение QR-кодов в России можно назвать социальной самообороной в чрезвычайных условиях. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог Андрей Максимов. По его оценке, сейчас есть только два варианта развития ситуации – либо вводить ограничения прав и свобод граждан, либо ждать, когда вирус всех убьет.

«Мы живем в достаточно чрезвычайных условиях, хотя они не признаны чрезвычайным положением в качестве закона. Тем не менее, чтобы сохранить жизнь людей, необходимо пресечь пандемию (коронавируса)», – считает он.

Политолог обратил внимание, что решение правительства о повсеместном введении QR-кодов стало следствием низкого уровня ковид-вакцинации. «Так как люди прививаться не хотят, у них варианта два: либо получить QR-код и ограничить в какой-то степени свои свободы, либо просто дождаться, когда к ним придет вирус и убьет. Это, так сказать, социальная самооборона», – пояснил он.

«Это нормальный процесс в чрезвычайных обстоятельствах, которые не по нашей воле были созданы, и по нашей воле могут быть только остановлены. Либо мы начнем с ними бороться, либо будем ждать, пока все умрем», – заключил Максимов.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Госдуму экстренно было внесено два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта.

Москва, Мария Соколова

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