«Оцифрованный бардак»: обязательность QR-кода не имеет никакого отношения к борьбе с пандемией

Непродуманность введения в России пропускной системы с обязательным использованием QR-кодов не имеет никакого отношения к борьбе с эпидемией коронавируса – эта схема не будет работать и приведет к «оцифрованному» бардаку. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий. По его оценке, предлагая подобные законопроекты правительство РФ показывает непонимание сути проблемы и отгораживается от реального положения дел.

«Это (законопроекты) образец классического такого вот бюрократического творчества, когда люди считают, что введение всяких бумажек, пропусков, документов проблемы решает. Вместо того, чтобы заниматься сутью дела, они занимаются чисто бюрократическими измышлениями, и никакого отношения к тому, чтобы решать реальные проблемы это не имеет. Это никак абсолютно не улучшит положение дел с эпидемией, и просто очень сильно осложнит людям жизнь. Это отражает стиль мышления наших администраторов, которые абсолютно не понимают сути проблемы и даже не пытаются вникать в суть проблемы», – считает он.

Политолог обратил внимание на непроработанность самого решения по введению новой пропускной системы. «Общее опасение относительно того, что с введением QR-кодов будет установлено, как это сейчас принято говорить, цифровой концлагерь или цифровой Гулаг. Я с этим не согласен – не потому, что опасности нет, а потому, что люди, которые это говорят, недооценивают уровень некомпетентности и масштабы не проработанности любых решений в России. Сейчас это решение в том виде, как оно принято, в любом случае работать не будет. У нас значительная часть населения страны QR-коды не получит, но при этом проходить будет всюду куда нужно, потому что контроль за соблюдением этого решения тоже наладить практически невозможно», – полагает эксперт.

«Только подумайте, сколько нужно аппаратуры технической, сколько нужно людей для того, чтобы наладить 100-центно гарантированный контроль за выполнением этого решения. В дополнение к той армии, которая уже есть, нужна еще вторая армия численностью примерно в полмиллиона человек, которая будет заниматься только контролем. И еще аппаратура, которая должна будет работать, считывать все. А желательно еще какие-то дата-центры, которые будут заниматься контролем за считыванием. Потому что вполне очевидно, что данные, которые будут собираться, будут анализироваться. А для того, чтобы они анализировались и использовались, нужно еще как минимум большое количество дата-центров из профессионалов, которые будут сидеть и этим заниматься. Короче говоря, все это не проработано, не готово, поэтому вся эта система просто не будет функционировать», – пояснил Кагарлицкий.

При этом политолог привел в пример собственный опыт с QR-кодом. «У меня есть QR-код. И у меня не проверяют сам QR-код, проверяют наличие QR-кода. Это принципиально разные вещи… Уже был такой случай, когда человек просто прошел куда-то, а QR-код показал, что он – куриный окорочек... Точно так же я недавно в аэропорту проходил – у меня не проверяли сам QR-код – проверили, есть ли он у меня. Что в QR-коде написано, никто не проверял. Более того, люди поступают так не от того, что они халтурят, а потому что понимают, что это правильно, потому что QR-код никак ни на что не влияет. Это просто затрудняет их работу. Поэтому, естественно, они понимают, что, если будут тщательно проверять все QR-коды – это будет забастовка, форма работы по правилам будет парализовывать работу транспорта. Поэтому те, кто хотят, чтобы транспорт работал, просто эффективно имитируют эту проверку или вообще ее не проводят», – констатировал он.

«Обратите внимание, сейчас прошли казалось бы массовые митинги. Предполагались, вернее, массовые митинги против введения QR-кодов, и выяснилось, что численность митингующих суммарно даже по стране оказалась ничтожной – при том, что недовольство этой мерой огромное. Но это не тот случай, когда люди готовы, скажем, рисковать свободой или здоровьем, просто простудиться на холоде и ветре ради того, чтобы не вводили QR-коды», – отметил он.

Более того, Кагарлицкий обратил особое внимание, что под решение в QR-кодами «реально выделяются деньги, реально будут тысячи людей загружены бессмысленной работой, результатом которой будет дезорганизация в системах, куда это будет включено». «Будет затруднять работу магазинов, кафе, транспортных предприятий и так далее. То есть, в плане реального ущерба это будет совершенно конкретно. Но позитивный результат в общем-то даже не планируется, потому что никто не мог объяснить, в чем ожидается позитивный результат вот этой меры – мы введем всеобщие QR-коды, а в результате получится… что? А никто не объяснил, что должно получиться на выходе. Даже не ставится такой вопрос. Поэтому я говорю, будет у нас не цифровой концлагерь, а оцифрованный бардак», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Госдуму экстренно было внесено два правительственных законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта.

Москва, Мария Соколова

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