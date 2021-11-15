«Традиционно грубо и топорно»: методы введения обязательного QR-кода ведут к потере доверия общества к власти

Административно-командные методы, которыми правительство РФ вводит обязательность наличия QR-кода для россиян, приведут к потере доверия к власти на всех уровнях. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День», высказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов. По его оценке, с политической точки зрения ситуация идентична той, что сложилась при принятии закона о повышении пенсионного возраста.

«В России все устроено так, что мы на одни и те же грабли наступаем несколько раз, и предыдущий опыт не учит ничему, в том числе, наших правителей. Вспомните пенсионную реформу, когда в угоду экономическим задачам, причем неоднозначным экономическим задачам без экономического эффекта, который не объяснили людям, был повышен пенсионный возраст. Это привело к политическим угрозам с выраженным падением рейтинга партии власти «Единой России» и отразилось, в числе прочего, на результатах выборов. Таким образом, мы видим прямую зависимость непопулярного политического решения и общественной реакции. Ситуация с введением QR-кодов зеркалит ситуацию с пенсионной реформой до отдельных нюансов. Потому что при всем таланте отечественных пропагандистов, к сожалению, интеллектуальных ресурсов не хватило, чтобы создать в обществе запрос на защитные механизмы такого рода», – констатировал эксперт.

В этой связи Старовойтов также обратил внимание на переход власти к административно-командным методам и ее отказ от диалога с обществом. «Я не первый буду, который говорит о том, что неправильно выбрана сама риторика – обсуждалось это на примере вакцинации, сейчас с QR-кодами – так же. Их можно было называть по-другому, и международный опыт есть на эту тему – как называются подобного рода прививочные сертификаты. У нас делают все традиционно грубо, топорно, и считают, что тот предел, когда нужно было о чем-то разговаривать с людьми, пройден и сейчас нужно жесткими, административно-командными методами этот гвоздь вбить в голову людям и заставить их принимать решение, которая навяжет им власть», – подчеркнул он.

При этом политолог отметил, что сейчас в России сложная политическая ситуация, что необходимо учитывать при принятии подобных решений. «Рассуждая как политолог, я не знаю, как это отразится на эпидемиологической ситуации. Но вижу, что меры, которые до сих пор предпринимались в России, особого эффекта, судя по всему, по статистике заболеваемости и смертности особо не несут. Не исключаю, что ровно такая же картина по смертности и заболеваемости была, если бы в России не предпринимали никаких мер. Я не знаю. Здесь мне не судить. Но с политической точки зрения могу сказать, что подобного рода желание согнуть общество в бараний рог и навязать сверху определенные модели поведения приведет к той же самой ситуации, что и пенсионная реформа. То есть, мы наступаем ровно на те же грабли. На каких выборах и каким образом это отразится на политической ситуации нам и инициаторам этих решений еще предстоит узнать», – пояснил Старовойтов.

«Мне кажется, учитывая сложную политическую ситуацию в России, так рисковать, наверное, не стоит. Можно как-то действовать поизящнее. Это выразится в падении уровня доверия к власти разного уровня. Вот и все», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Госдуму экстренно было внесено два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта.

Москва, Мария Соколова

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