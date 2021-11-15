«Это будет коллапс – все будет работать на коленках»: система QR-кодов усугубит экономические проблемы

Введением системы QR-кодов правительство РФ отказывается брать на себя ответственность за последствия пандемии коронавируса. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов. По его оценке, основная тяжесть от ограничений ляжет на бизнес, а сама система в любой момент может дать серьезный сбой, как это уже было, и спровоцировать полный коллапс.

«На мой взгляд, это (введение QR-кодов) нецелесообразно, и преследует иные цели, чем те, которые декларируются. На простом примере. Берем двух людей, один из них привился 10,5 месяцев назад и имеет QR-код, второй – сделал сегодня с утра или вчера вечером ПЦР-тест. То есть, тот, который сделал ПЦР-тест, не является безопасным человеком с точки зрения системы QR-кодов. Все же заявляют, что прививка не спасает от болезни коронавируса, а только максимально делает облегчение этой болезни, если можно так выразиться, чтобы не перешло в более тяжелую фазу. Соответственно, сама болезнь может настигнут человека как не привитого, так и привитого. Делая такую систему QR-кодов, которые год действуют, на мой взгляд, – это абсолютно не борьба с коронавирусной инфекцией», – подчеркнул он.

При этом Чухлебов обратил внимание, что вводимые правительством ограничения в передвижении отразятся, прежде всего, на экономике. «Система QR-кодов приведет к тому, что большей степени пострадает бизнес с абсолютно разных аспектов. Первое – вам нужно больше сотрудников. Вот уже сейчас появились объявления – набирают людей, которые будут проверять эти QR-коды. Возникнут различные ситуации, которые будут требовать вмешательства правоохранительных органов, потому что не каждый захочет показывать свой код, свои какие-то медицинские показатели… Допустим, медотвод есть, его нужно всему миру показывать, и соответственно, паспортные данные. Поэтому, конечно, пострадает бизнес, начиная с торговых комплексов, заканчивая тем же фитнес-центром и всеми другими местами, где потребуются QR-коды», – пояснил он.

«Если мы посмотрим даже за ту неделю, когда был полу-локдаун, в которую ввели систему тестирования этих кодов, – можно было проанализировать, что меньше людей стало ходить по торговым центрам. То есть, бизнес получит то, что получил на той неделе. Мы живем в современном мире – если тебе что-то нужно, можно заказать онлайн и не нужно идти в торговый комплекс, собирать кучу документов, стоять в очереди. Зима совсем на носу, при минус 20-ти ты должен стоять в очереди – пусть даже 20 человек, которые показывают QR-код, его сканируют, проверяют паспортные данные… Давайте не забывать, что система QR-кодов недавно зависла. Представьте на транспорте – идет посадка на рейс и происходит такой сбой на два часа и все… Вы не улетели, потому что система выдаст ошибку, что у вас нет QR-кода или он не действительный. Это будет коллапс, потому что система не опробована, система проверок тоже не опробована – все будет работать на коленках», – констатировал Чухлебов.

По его словам, есть «еще один негативный момент» – во многих местах «абсолютно неадекватно» работает Интернет. «На мой взгляд, это не совсем корректная, скажем так, идея, затея. Я уже понимаю, что у государства кончились все возможные аргументы, чтобы привить всех граждан, и они пытаются найти иные инструменты вместо того, чтобы просто ввести обязательную вакцинацию. Если мы все действительно осознаем проблему, осознаем опасность и то, что вакцина – это единственно верное решение, то давайте тогда введем обязательную вакцинацию и, соответственно, несем полную ответственность за то, что мы делаем», – пояснил он.

«Я не говорю, что это хорошо, и я бы хотел, чтобы так было. Нет, конечно. Говорю в том контексте, что, если ты хочешь всех обязать вакцинироваться, принимай решение, бери на себя ответственность – и тогда, соответственно, выплачивай людям, а не просто их разными способами выводи на то, чтобы они побежали все вакцинироваться. Более того, вакцинация 3-5 лет должна бы делаться. Прививка делается один раз в год, а теперь говорят о том, что, скорей всего, каждые полгода. И к чему это приведет? Ни вакцины, ни кодов не хватит», – заключил Чухлебов.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Госдуму экстренно было внесено два правительственных законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта.

Москва, Мария Соколова

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