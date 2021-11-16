«Это хуже пенсионной реформы»: Зюганов в Госдуме оценил идею обязательности QR-кодов

Введение обязательного QR-кода при для россиян нарушает шесть статей Конституции РФ и по своим последствиям хуже пенсионной реформы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, этот проект является намеренной провокацией – необходима встреча с главой государства.

«Когда на белорусской границе рядом с поляками организована «пятая колонна» и провокации, когда натовцы и Евросоюз пытаются все сделать для того, чтобы обострить обстановку, в том числе, и в Черном море, когда нацисты-бандеровцы продолжают обстреливать Донбасс, мы должны максимально сплотить общество. На этом фоне «пятая колонна», эти «недобитки», эти огрызки ельцинской эпохи сегодня пошли в атаку на всех теле-радио-каналах, в целом в общественности. И то, что связано с QR-кодами, на мой взгляд, это откровенная провокация. Она нарушает 6 статей Конституции. Это хуже пенсионной реформы по своим последствиям», – констатировал политик.

По его словам, фракция КПРФ вчера официально обратилась непосредственно к руководству Госдумы и потребовала направить материалы о планах введения QR-кодов всем субъектам РФ. «Мы обязаны внимательно обсудить все эти проблемы. Я считаю, что назрела очередная встреча президента с руководителями фракций, где мы должны обсудить сложившуюся ситуацию, все сделать, чтобы обеспечить уверенное и устойчивое развитие нашего общества. По крайней мере, та программа, которую предлагал [Владимир] Кашин (депутат Госдумы, академик) и вся наша команда по устойчивому развитию села и обеспечению продовольствием, которая поддержана Госсоветом и президентом, полностью перечеркнута [Антоном] Силуановым (глава Минфина HA) и его командой. Они не хотят выполнять эти решения», – подчеркнул Зюганов.

«Цены на продовольствие, на картошку, капусту – на 80% выросли. Из ста товаров, которые государство должно контролировать рост цен, практически только по двум не росли цены. По сути дела, доходы граждан сокращаются, а людей душит ценовой беспредел и полицейщина. Мы не можем допустить, чтобы общество сорвалось к конфронтации», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.11.21

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