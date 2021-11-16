Фракция КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по QR-законам

Фракция КПРФ в Госдуме обратится в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Основному закону страны подготовленные правительством законопроекты о введении обязательности QR-кодов для россиян при общественных мест и дальних поездок на поездах и самолетах. Об этом сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов.

Вопрос об обращении в Конституционный суд по поводу правительственных законопроектов по QR-кодам был не поддержан накануне на заседании Совета Госдумы, но и не бы отвергнут, передает «Интерфакс».

Сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы Зюганов подчеркнул, что планы по введению в России обязательных QR годов – «откровенная провокация» со стороны «пятой колонны». «Это хуже пенсионной реформы по своим последствиям», – отметил он, подчеркнув, что речь идео о нарушении шести статей Основного закона.

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов со своей стороны также подчеркнул, что законопроекты нарушают базовые права россиян и не соответствуют Конституции РФ.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Госдуму экстренно было внесено два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.11.21

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