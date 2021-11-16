Перспектива QR-кодов: Минтранс РФ ожидает, что закон будет принят до нового года

Министерство транспорта ожидает, что закон о введении QR-кодов для перелетов и проезда на поездах дальнего следования будет принят до конца текущего года. Об этом заявил заместитель главы ведомства Кирилл Богданов. По его словам, система заработает, максимум, в феврале 2022 года.

«Закон мы хотим уже в этом году (...) Да, в трех чтениях», – цитирует Богданова «Интерфакс».

Чиновник пояснил, что проверка QR-кодов будет внедрена достаточно быстро. «Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров», – цитирует Богданова РИА «Новости».

Богданов также заявил, что сейчас рассматривается выделение субсидий для авиакомпаний. «Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом», – сказал он.

«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом», уточнил Богданов (цитата про ТАСС).

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Госдуму экстренно было внесено два правительственных законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду» заявили, что не поддержат эту идею, поскольку документ противоречит Конституции РФ.

Москва, Светлана Антонова

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