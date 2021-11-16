Аналог QR-кодов будет на стадионах: Госдума одобрила электронную идентификацию спортивных болельщиков

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении электронную идентификацию спортивных болельщиков по аналогии с системой, которая использовалась на чемпионате мира по футболу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции отказались поддерживать это нововведение, подчеркнув, что это приведет к оттоку болельщиков со стадионов, а правительство РФ снова пытается решать проблему безопасности за счет налогоплательщиков.

В частности, депутат от КПРФ Александр Ющенко обратил внимание, что в выступлении авторов законопроекта «не услышал вообще цель – зачем это делается». «Для чего вводится эта форма контроля за болельщиками? И, второе, это правильно сказали – приведет к оттоку болельщиков на стадионы, на спортивные объекты. Мы уже видели, как смотрятся футбол, волейбол, любые другие игровые виды спорта без участия болельщиков. Практически болельщики – составная часть любого спортивного мероприятия», – подчеркнул парламентарий.

Депутат от КПРФ Владимир Исаков заявил, что «ни одно сообщество болельщиков ни одного клуба не поддерживает данную инициативу». «Наши стадионы и так напичканы камерами. Сейчас невозможно сделать правонарушение и не быть замеченным. Камеры на стадионах – они у нас новые, остались от чемпионата мира. Они фиксируют не то, что лица, они фиксируют, что находится в кармане. База так называемых хулиганов тоже есть в открытом доступе на сайте МВД. Скажите, пожалуйста, нужно ли нам тратить на это бюджетные деньги? Сейчас даже полиции нет на стадионах – есть стюарды, которые у каждого сектора стоят и следят за порядком», – пояснил он.

Исаков также отметил негативный опыт Италии и Турции, где «болельщики не стали проходить эту бюрократическую процедуру». «Извините меня, пожалуйста, футбол в последние годы в нашей стране смотреть больно, откровенно говоря. Зрелище сомнительного характера. И футбольные клубы выступают не очень хорошо, чемпионат деградировал фактически до уровня чемпионатов Польши и Румынии. Сборная не радует. Последний матч с Хорватией вообще вспоминать не стоит. И все равно наши болельщики идут на футбол и в снег, и в дождь, и в град. И мы еще их хотим лишить этого сомнительного удовольствия – сделать им дополнительные препоны. Отсюда, от этой инициативы не выиграет ни лига, посещаемость упадет – упадет выручка, рекламы не будет. Не выиграют клубы, и, в первую очередь, не выиграют болельщики, как и фанаты, так и рядовые болельщики, которые просто любят футбол», – подчеркнул парламентарий.

Известный актер, депутат от партии «Новые люди» Дмитрий Певцов, в свою очередь, отметил, что не является футбольным болельщиком, но теперь не сможет посетить матч со своим ребенком, просто проходя в этот момент мимо стадиона. «Мы сейчас живем в такое странное время – нас испытывает пандемия, всех, в том числе наше гражданское общество. И люди делятся на ваксеров, антиваксеров, на тех, кто за будущие QR-коды, на тех, кто против. Внедрение паспорта болельщика еще одна маленькая, но все-таки дифференциация людей на болельщиков и не болельщиков. Это вещь эмоциональная, но она важна, мне кажется, нельзя об этом забывать», – пояснил он.

«Это нужно, прежде всего, правоохранителям, чтобы им легче было следить за хулиганами и тому подобное. Но, действительно, сейчас на всех стадионах введены меры, такие видео-фиксации с лицами, что можно задержать этого человека в течение двух-трех минут. Чемпионат мира это показал. Можно обойтись без внедрения новых паспортов, новой дифференциации и нового разделения людей. Мне кажется важнее сохранить равные права для всех, в том числе, на посещение спортивных мероприятий. А безопасностью должны заниматься специально обученные люди, а не налогоплательщики», – подчеркнул Певцов.

Тем не менее, после продолжительного обсуждения большинством голосов депутатов от «Единой России» законопроект о внесении изменений в закон о физической культуре и спорту в части внедрения новой системы идентификации зрителей был принят в первом чтении.

Законопроект предусматривает выделение из бюджета 773 млн рублей на адаптацию уже действующего на стадионах оборудования, которое осталось после чемпионата мира по футболу 2018 года, и на дооснащение стадионов, где еще нет соответствующей системы. Право определять соревнования, на которых будет обязательная идентификация болельщиков, будет закреплено за правительством РФ.

Москва, Мария Соколова

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