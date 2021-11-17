QR-код – не тот: москвичи в массовом порядке рискуют столкнуться с проблемами во время поездок по России

Порядка 20% жителей Москвы сталкивается с проблемами при получении QК-кодов: информация о вакцинации от Covid-19 или перенесенной болезни не поступает на федеральный сайт Госуслуг, хотя значится в столичной системе. В таких случаях ссылка на QR-код высвечивается только на московском портале mos.ru, что в итоге может привести к большим проблемам при поездках в регионы, где уже требуется предъявление кода, но с сайта федеральных госуслуг.

Корреспондент РИА «Новый День», находящийся в Челябинске, несколько раз попытался пройти в общественные места по московскому QR-коду. Проверяющие с удивлением реагировали на ссылку портала mos.ru. В одном из учреждений сферы услуг пояснили, что пустят только по QR-коду федерального портала госуслуг – никакие другие формы не принимаются, так как у них инструкция.

Проблема получения QR-кода активно обсуждается в соцсетях. «Первая доза отразилась, вторая нет, сертификата тоже нет. Я писал в поликлинику по электронке – без ответа, в поддержку госуслуг – они отправили в Минздрав, оттуда в поддержку госуслуг, оттуда опять в Минздрав, оттуда опять в поддержку госуслуг, потом я об этом 3-4 раза написал в официальной группе, они попросили прислать СНИЛС, опять не помогло, я опять написал в ТП, и через неделю – появился сертификат. Ушло 4,5 месяца», – отмечает один из пользователей соцсетей.

«Ни 1-я, ни 2-я дозы никак не отобразились в моей подтверждённой учётной записи Госуслуг. На mos.ru и ЕМИАС пресловутый QR-код «для ресторанов» (хотя на сегодняшний момент для ресторанов уже не нужен) присутствует. Поддержка Госуслуг отправляет в Департамент здравоохранения Москвы, департамент говорит «иди на mos.ru и получай свой QR» (который НЕ является электронным сертификатом). Поддержка Деп.здрава в ВК отправляет в Госуслуги. Поддержка Госуслуг ВК МЕНЯ ЗАБАНИЛА НЕ ОТВЕТИВ (писал вежливо). Поликлиника кое-как отвечает, но итога нет. Замкнутый круг», – пишет другой комментатор.

В ответ на вопросы в службу поддержки жителям столицы рекомендуют пройти регистрацию на сайте mos.ru и следовать указаниями, которые там опубликованы. При этом там признают, что возможен вариант, когда будет сгенерировал московский QR-код, который не попадает автоматически на федеральный сайт Госуслуг.

«Если Московский QR код был сгенерирован, но сертификат отсутствует на Федеральном портале государственных и муниципальных услуг необходимо обращаться в Минздрав России, который отвечает за функционирование Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, или Минцифру России, которая отвечает за функционирование Федерального портала государственных и муниципальных услуг», – пояснили в «Госуслугах».

Редакция РИА «Новый День» готовит запрос в Минздрав РФ для разъяснения этой проблемной и потенциально конфликтной ситуации.

Проблема с QR-кодами стала особенно актуальна после решения правительства РФ ввести такую систему повсеместно. В минувшую пятницу в Госдуму были экстренно внесены соответствующие законопроекты. Идея кабинета министров вызвала широкий общественный резонанс. В некоторых регионах россияне, несмотря на запреты, решились выйти на митинги против введения QR-кодов.

Как предполагается, законопроекты перед принятием будут направлены для обсуждения в регионы РФ, Общественную и Счетную палаты, а также Совет Федерации. Ожидается, что согласование документов продлится до 14 декабря. Тем не менее, в ряде регионов в РФ уже действует система QR-кодов.

Москва, Светлана Антонова

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