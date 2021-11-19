«Ну это просто безобразие настоящее…» Спикер Совета Федерации отчитала Роспотребнадзор

Сегодня на пленарном заседании верхней палаты российского парламента спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала Роспотребнадзор. По ее словам, ведомство не должно своими «кавалеристскими наскоками» банкротить сельхозпредприятия – размеры штрафов не могут превышать объем выручки производителей. «Ну это безобразие настоящее…» – подчеркнула Матвиенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в начале пленарного заседания Совета Федерации сенатор Сергей Митин поднял проблему одного из сельхозпредприятий в Ставропольском крае, которому вынесены штрафы из-за плохой утилизации отходов жизнедеятельности животных, и их размер может привести к банкротству. «Предприятию, прекрасно работающему при годовом объеме 6 млрд рублей Роспотребнадзором вынесено предписание на нанесенный ущерб в сумме 7,5 млрд рублей только за три – 16, 17, 18-й годы. И такой же штраф грозит предприятию за 18, 19, 20-й годы. То есть, фактически 15 млрд рублей – предприятие будет обанкрочено. Предписание было подтверждено судами разных инстанций. При этом предприятие только в 18-м году около 300 млн рублей инвестировало, чтобы процесс этот сделать автоматизированным», – пояснил Митин.

«Такая ситуация, к сожалению, не единична. Проблема заключается в том, что предприятия отрасли оказались заложниками неопределенного правового регулирования, исходя из различных толкований федеральных законов об отходах производства и потребления и закона об охране окружающей среды. Судебная практика по данным вопросам также неоднозначна», – констатировал сенатор.

Комментируя эту ситуацию, Матвиенко подчеркнула, что «тема острая и надо ею заниматься, урегулировать законодательно вопрос». «А второе. Ну нельзя такими методами действовать. 7,5 млрд при годовой выручке 6 млрд накладывать штраф. Ну это просто безобразие настоящее, так работать нельзя. Давайте все закроем… Кто будет развивать экономику? Кто будет мясо поставлять на рынки и гражданам? Что это за такие наскоки какие-то кавалерийские?!.. Вот так работать точно нельзя. Да, они должны построить очистные сооружения. Да, они не должны наносить ущерб экологии. Но одномоментно это же не делается. Нужно, чтобы они представили программу по годам, сколько инвестировать можно с возможностью предприятия», – подчеркнула он.

«Надо Роспотребнадзору понимать, что они отвечают в том числе и за развитие экономики, и действовать надо очень аккуратно, а не такими кавалерийскими наскоками. Спасайте предприятие. Оно должно работать. Там рабочие места – это налоги, это мясо… Это что такое? Пожестче, пожалуйста, ладно… Доведите до конца, и оставляем на контроле», – заключила спикер Совета Федерации.

По итогам обсуждения Матвиенко дала поручение профильным комитетам разобраться с законодательством в данной сфере, а также обратиться в Верховный суд с просьбой обобщить судебную практику данной категории дел и информировать об этом Совет Федерации.

Москва, Мария Соколова

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