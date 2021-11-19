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Пятница, 19 ноября 2021, 18:18 мск

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«Это не 90-е годы»: Матвиенко отчитала руководство Ингушетии за задержки зарплат учителям

Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала руководство Ингушетии за задержки с выплатой заплаты учителям. По ее мнению, это абсолютно недопустимо, и напоминает 1990-е годы.

«Наверно, если бы вы читали соцсети, как я, готовясь к дням Ингушетии, наверно вы бы более оперативно реагировали. Может быть, не все достоверно, может быть, люди не информированы, но тогда ответьте – первое. Второе. Совершенно недопустимо -это не 90-е годы. Как пишут в сетях, есть задержка зарплаты учителям. Неужели такое может быть сегодня? И социальных выплат», – подчеркнула она.

В этой связи Матвиенко обратилась к министру образования республики с требованием разобраться в ситуации. «Задержка недопустима. Не то что на пять-шесть дней, на неделю – ни на один час. Здесь всё должно работать как часы», – констатировала спикер Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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