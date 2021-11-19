Господдержка закрытых городов сократится

В ближайшие три года в России не предусмотрена индексация господдержки закрытых административно-территориальных образовании (ЗАТО). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сенатор Владимир Городецкий сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

По его словам, главная проблема закрытых городов – это низкие доходы бюджета, «бизнес туда не идёт, а нарастить доходы без инвестиций сложно». «Из федерального бюджета выделяются дотации на компенсации дополнительных расходов и потерь, вызванных особым статусом, но их размер недостаточен, а методика расчета не учитывает всех факторов, влияющих на доходы и расходы бюджетов ЗАТО», – подчеркнул сенатор.

«Требуется корректировка этой методики, чтобы учитывать и климат, и транспортную доступность, и иные объективные факторы. К тому же на ближайшие три года не предусмотрено увеличение размера дотаций, хотя нужна индексация как минимум на инфляцию», – подытожил Городецкий.

Москва, Мария Соколова

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