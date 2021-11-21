Более 570 тысяч россиян высказались против QR-кодов: голосование на сайте РИА «Новый День» продолжается

К настоящему времени подавляющее число читателей РИА «Новый День» (более 570 тысяч, почти 92% от общего количества респондентов) высказались против введения QR-кодов в России, которые планируется утвердить в ближайшее время под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Участники опроса выражают надежду, что власти прислушаются к мнению сограждан.

В своих комментариях подавляющее большинство обращает внимание, что введение QR-кодов нарушает права человека и Конституцию РФ, которую власти обещали соблюдать после ее изменения в прошлом году.

«Все, кто хочет, сделает прививку, соблюдают правила. А кто против- купят QR-код. Поэтому «показывать QR-коды» – приведет только к очередям, недовольствам и агрессии к проверяющим», – пояснил свою позицию один из комментаторов.

«К сожалению, код – это не забота о здоровье, как это планировалось...»; «Это, естественно, перебор»; «Все должно быть разумно в рамках закона и не нарушая прав и свобод человека»; «Наличие QR-кода совсем не показатель безопасности», – пишут участники голосования.

Один из читателей РИА «Новый День» отметил, что властям необходимо принять совершенно другие решения. «Внедрить повсеместно ясный каждому протокол лечения на ранней стадии со ссылками на лекарства, организовать продажу в аптеках комплекта лечения при первых признаках, открыть продажу экспресс тестов в аптеках по адекватным ценам, прекратить после КТ в поликлиниках выгонять больных в активной фазе в общественный транспорт до дома, организовать развоз. В аэропортах организовать людской поток, оставить в покое малый бизнес... кафе, салоны и т.д. Занять чиновников делом, а не поборами», – уточнил он свою позицию.

«Надеюсь, что всё наладится. И президент обратит внимание на народ. И не будет прятаться от нас. А вместе мы сила!!!!» – отметил другой комментатор. Такая позиция также нашло единомышленников. «Воля народа будет услышана. Я в это верю, потому и голосую», «Надеюсь на здравомыслие власть предержащих об отмене QR-кодов», – пишут читатели РИА «Новый День».

Впрочем, некоторые настроены пессимистично. «Сделают так, как им скажут хозяева...» – заявил один из участников опроса.

При этом в комментариях встречаются комментарии в пользу введения QR-кодов. «По другому не остановить инфицирование людей, так как многие до сих пор не понимают, что это не на один и не на два года, а на всегда и меры гигиены мы должны соблюдать везде и всегда», «Поддержу, если это qr-код освобождает от ношения маски!» – пишут читатели РИА «Новый День». Всего ходе голосования за QR-коды высказались порядка 3% респондентов.

На данный момент в опросе приняли участие более 600 тысяч человек. Голосование продолжается. Принять участие в опросе можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

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