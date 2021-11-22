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Понедельник, 22 ноября 2021, 12:47 мск

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«Есть предложения…» Совет Федерации готов ужесточить закон об иноагентах

В верхней палате российского парламента идет подготовка к ужесточению законодательства об иностранных агентах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Закон или наши нормативные акты на эту тему, включая базовый нормативный закон, – они существуют уже достаточно долго, практически с 12-го года. И они время от времени подвергаются своеобразному просмотру, актуализации, какие-то вопросы уточняются… Сейчас мы будем проводить своеобразную инвентаризацию (законодательства об иноагентах). Мы посмотрим, как эти нормы работают. У нас есть предложения как по ужесточению этих норм, как по расширению сферы их применения, так и по усложнению применения этих норм», – пояснил Климов.

Сенатор отметил, что все эти предложения внимательно изучаются – «анализируем, мы никуда не торопимся». «Мы спокойно оценим все, что предлагается нашими коллегами, оппонентами, партнерами, как хотите называйте. И затем, я думаю, вернемся к этому вопросу с совершенно конкретными предложениями, которые как всегда сначала пройдут с нашей помощью общественное и экспертное рассмотрение и после этого уже, если нужно будет, примут форму проектов федеральных законов», – уточнил Климов.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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