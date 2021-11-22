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Понедельник, 22 ноября 2021, 12:48 мск

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Комиссия СовФеда: Проблемы с экологией и межнациональные конфликты угрожают суверенитету России

Фото РИА «Новый День»

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в будущем году расширит сферу своей деятельности. Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве глава комиссии Андрей Климов, особое внимание будет уделяться проблемам экологии, сепаратизма, межэтнических и межрелигиозных конфликтов, которые, по его словам, угрожают суверенитету России.

«Мы планируем еще несколько тематических блоков отдельно задеть. Один из них, могу приоткрыть завесу, будет касаться экологической тематики. Уже очевидно, особенно после Глазго очевидно, что некоторые страны для недобросовестной конкуренции это принимают, в том числе для вмешательства не просто экономического, но и политического в дела других государств. Мы уже один раз к этой теме подходили. Но сейчас еще более проблема стала серьезней, и в этом плане мы анализ такого рода проведем», – пояснил Климов.

«Мы также собираемся подумать серьезно на теме разжигание сепаратистских настроений, межэтнических, межрелигиозных конфликтов. Очень сложные тонкие темы, но не исследовать их нельзя. Их, к сожалению, используют в деструктивных целях все чаще и чаще», – сказал сенатор.

Климов также сообщил, что его комиссия готовится представить в середине декабря Совете Федерации доклад по итогам 2021 года. «В нем (докладе) мы предполагаем четыре темы. Это парламентские выборы, их итоги, о чем мы давно говорили. Мы это обещали сделать. Вторая позиция – это провести своеобразную инвентаризацию нормативных актов, принятых с нашим участием за период работы комиссии... Третий пункт, это как раз киберпространство, киберугрозы, информационно-коммуникационные технологии, их использование в деструктивных целях, в том числе, для ослабления суверенитета и вмешательства во внутренние дела. И международно-правовые обстоятельства», – уточнил Климов.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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