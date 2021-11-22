«Это вызывает неприязнь»: правительство РФ так и не обосновало необходимость QR-кодов

Правительство РФ не смогло за десять дней внятно объяснить необходимость введения в стране обязательных QR-кодов, в результате чего реализация этого проекта пока остается вод вопросом. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, не исключены варианты, что инициатива кабинета министров может быть снята с рассмотрения в последний момент.

«Политические последствия, в принципе, мы видим уже сейчас. В регионах уже пошли акции протеста. И видна попытка КПРФ, в первую очередь, московского горкома активно получить от этой темы политические дивиденды, организовать акции протеста. Но насколько все-таки КПРФ извлечет из этого дивиденды и насколько вырастет уровень протестной активности, пока говорить рано, это будет понятно несколько позже», – отметил эксперт.

Фетисов обратил внимание, что негативная реакция россиян на проект введения QR-кодов вызвала напряженность, в том числе, в правительстве РФ. «Внятно и аргументировано правительство все же не смогло объяснить необходимость данной инициативы, данного действия и, соответственно, это вызывает неприязнь. При том, что ситуация достаточно гибкая. Я думаю, сейчас в первую очередь в правительстве пытаются проанализировать, насколько само предложение о всеобщем введении QR-кодов все-таки поспособствовало темпам вакцинации. То есть, какая часть населения испугалась QR-кодов и пошла вакцинироваться, помимо других административных мер», – пояснил эксперт.

В этой связи политолог подчеркнул, остается открытым вопрос, будет ли введена система QR-кодов законодательно. «Скорее всего, по этому документу политическое решение будет приниматься буквально накануне. Нельзя исключать и того, что все-таки последует отказ, и Госдума предпочтет не принимать данный законопроект. То есть, его судьба в подвешенном состоянии, и буквально последние дни перед голосованием мы увидим какую-то окончательную позицию», – полагает Фетисов.

При этом эксперт не исключил, что само правительство РФ отзовет законопроект, или в ситуацию вмешается президент РФ Владимир Путин. «Тут возможны разные варианты. С одной стороны, сейчас президент может занимать позицию, что он как-бы не касается этой темы, чтобы не провоцировать негатив и не получить падения своего рейтинга. С другой стороны, нельзя исключать и такой ситуации, что, если вдруг все-таки будет принято решение о невведении QR-кодов, все-таки правительство откажется от этой идеи. Нельзя исключать и такого сценария. Или президент заявит, что QR-коды не нужны. Именно его мнение будет последней инстанцией», – считает он.

«В любом случае, сейчас мы получаем, что ситуация как-бы балансирует между медицинской необходимостью борьбы с ковидом и политической необходимостью в связи с тем, что политические силы – и сам Кремль, и оппозиция, пытаются извлечь из этого определенный профит», – пояснил Фетисов.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Госдуму экстренно было внесено два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Их рассмотрение планируется в середине декабря.

Напомним, на сайте РИА «Новый День» продолжается голосование о необходимости введения QR-кодов. Принять участие в опросе можно здесь >>>

Москва, Мария Соколова

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